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مليشيا الحوثي تقصف بئر المياه الوحيد بمديرية مدغل بهدف تهجير النازحين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

مليشيا الحوثي تقصف بئر المياه الوحيد بمديرية مدغل بهدف تهجير النازحين

متابعات_ الخليج 365

استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم بالصواريخ بئر المياه الوحيد بمديرية مدغل والذي يزود أبناء المديرية ومخيمات النزوح بالمياه.

 

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وأوضح مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان تدمير البئر هدفه قطع المياه عن سكان المديرية والاسر النازحة في مخيمات النزوح في الزبرة، السمرة، آل راصع، الخريبة، والحصور، لإجبارهم على المغادرة رغم بعدهم عن مناطق المواجهات.

 

كما أوضح ان قيادة السلطة المحلية قد وجهت بسرعة تأهيل بيري المسامرة، وال فرحة، لتزويد المواطنين ومخيمات النزوح بالمياه الصالحة للشرب، حيث ان اغلب المياه الابار بالمديرية مالحة.

 

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