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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن الحديدة يقر خطة شاملة لمحاربة الجريمة ومساندة القوات المشتركة في مواجهة الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أقرت قيادة شرطة الحديدة في اجتماعها اليوم برئاسة مدير الأمن العميد نجيب ورق، خطة شاملة لتعزيز دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة في المديريات المحررة، وتوعية المواطنين بأهمية مساندة الأجهزة الأمنية لتطبيع الاوضاع.
واقر الاجتماع بدء تنفيذ الخطة من اليوم في كافة المديريات المحررة.
وأكد مدير الأمن على دور خطباء المساجد في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأمن، والتصدي للدعوات المناطقية والعنصرية وعدم السماح بالإضرار بوحدة الصف الوطني في جبهات الساحل.. مؤكدا جاهزية الأمن للتصدي لأية أعمال فوضوية وأي محاولات تهدد أمن واستقرار المناطق المحررة.
وشدد على توحد ضباط وصف وجنود شرطة محافظة الحديدة ووقوفهم مع أبطال القوات المشتركة بكافة تشكيلاتها "مقاومة وطنية، ألوية العمالقة، والمقاومة التهامية"، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.
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