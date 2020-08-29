الأجهزة الأمنية تلقي القبض على قيادي في تنظيم القاعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء ضبطت الأجهزة الأمنية قيادي كبير في تنظيم القاعدة ممن شاركوا في معارك قيفه بمحافظة البيضاء. أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري أن القيادي في تنظيم القاعدة ضبطه رجال الأمن، أثناء قدومه من محافظة مأرب لتنفيذ أعمال إجرامية بالعاصمة صنعاء.

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