شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : بعترفون بمصرع قيادي في صفوفها برتبة لواء (الاسم الصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت جماعة الحوثي بمصرع عدد من قيادتها البارزين في المعارك الأخيرة مع الجيش الوطني في مأرب والجوف والبيضاء. وأقرت جماعة الحوثي بمصرع اللواء عبد المنعم المغربي أحد قادتها الميدانيين البارزين وهو من أبناء محافظة حجة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وشيع الحوثيون اليوم أحد المرتزقة الأجانب من أثيوبيا لقي حتفه وهو يقاتل في صفوفهم. وضحت جماعة الحوثي في الأيام الأخيرة بالمئات من مقاتليها في محاولة يائسة لتحقيق أي تقدم باتجاه مدينة مأرب. وأعلنت جماعة الحوثي عن طريق محافظ مأرب المعين منها عن انطلاق معركة السيطرة على مدينة مأرب فيما رد عليه محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة بأن مدينة مأرب أبعد على الحوثيين من عين الشمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون : بعترفون بمصرع قيادي في صفوفها برتبة لواء (الاسم الصورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.