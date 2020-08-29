شاهد : رسالة من مجموعة هائل سعيد لمصرف الكريمي تشعل مواقع التواصل (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - وجهت مجموعة هائل سعيد التجارية رسالة إلى بنك الكريمي الإسلامي تحت عنوان تحويل مرتبات الموظفين إلى الجنوب..

وجاء في مفاد الرسالة مطالبة البنك بدفع فارق عمولة للموظفين التي تدفع رواتبهم من مناطق الحوثيين إلى مناطق سيطرة الشرعية..

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و في الرسالة تطالب الشركة بنك الكريمي بإيضاحات حول استلام موظفين لها في صنعاء دفعت رواتبهم في الجنوب خصم منهم ٣٠ في المائة في حين ان تم العكس لا يتم زيادة الموظف في الراتب..

ياتي هذا التساؤل من أكبر شركة يمنية لبنك الكريمي الذي يشتكي منه الناس من عملية اقتصاص لحوالتهم بحجة فارق الصرف بعكس إن تم التحويل من صنعاء فلا يتم حسب لهم أي فارق.