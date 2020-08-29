شكرا لمتابعة خبر عن جميح : شاهدوا واحكموا الحوثيون يحولون أحد المساجد إلى صالة للبرع ومضغ القات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الساسي محمد جميح تغريدة رصدها محرر ’’سمابرس‘‘ عبر حسابه في تويتر ، قال فيها :’’رغم أن الكل شاهد جريمة قصف مسجد يتبع أحد أقسام أمن مأرب إلا أن الحوثي-وبكل وقاحة-لا يزال يصر على أنه قصف موقعاً عسكرياً لمن يسميهم مرتزقة!

وختم جميع في تغريدته ’’لأن الحوثي دأب على تفجير المساجد وتدنيسها بالرقص وتناول القات فيها، فلربما أشكل عليه فهم معنى كلمة مسجد في قواميس المسلمين. شاهدوا واحكموا‘‘.

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