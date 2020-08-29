شكرا لمتابعة خبر عن تحذير : أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق في اليمن خلال الساعات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأوضح المركز في نشرته التحذيرية ليوم السبت أن الأمطار ستهطل متفاوتة تصاحبها الرياح الشديدة والعواصف الرعدية على أجزاء واسعة من سلسلة المرتفعات الجبلية من لحج وتعز جنوباً إلى صعده شمالاً .

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ولفت إلى امتداد الأمطار غرباً الى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وشرقاً الى الهضاب الداخلية وأجزاء من صحارى محافظات ( الجوف، مارب، شبوه، حضرموت والمهرة)

وأفاد المركز باحتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها؛ متوقعاً استمرار الأجواء الحارة نسبياً على الصحاري، الحارة والرطبة على المناطق الساحلية .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ؛داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة .

وحذر المركز الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية.

ووفقاً للمركز هطلت أمطار خلال الـ24 الساعة الماضية تم قياسها في محطات الرصد الجوي على النحو الآتي :

عمران 26.2 ملم ، ذمار 12 ملم ، ريمة 9.8 ملم ، صنعاء 8.5 ملم ، صنعاء حده 7 ملم ، السدة6.7 ملم ، حجه 4.7 ملم ؛كما هطلت أمطار على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية.