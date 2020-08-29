شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة قناة MBC تتزوج أوسم طيار سعودي ..استضافته في برنامج "صباح الخير يا عرب" ولم تستطع تمالك نفسها امام جماله ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احتفلت الإعلامية السعودية في قناة mbc غادة مصلي، بعقد قرانها قبل أيام قليلة من طيار سعودي بعد استضافته في البرنامج الشهير "صباح الخير ياعرب".

ونشرت غادة مصلي صوراً عبر حسابها على ”إنستغرام“ لعريسها الكابتن طيار سهل سميح أبو السمح علقت عليها قائلة “شكرًا لكل من بارك لي على ملْكتي من الكابتن آل أبو السمح، أحبكم من كل قلبي“.

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وتأتي خطوبة مذيعة mbc غادة مصلي على الطيار أبو السمح بعد أيام من استضافتها له في برنامج صباح الخير ياعرب.

جدير بالذكر أن المذيعة غادة مصلي كانت تقدم برنامج "روتانا كافيه" على قناة روتانا موسيقى قبل أن تنتقل إلى قناة mbc لتقدم برنامج "صباح الخير يا عرب".