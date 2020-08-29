شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة تطلب من الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين “ممارسة الرذيلة” لكسب الأموال .. لن تصدق ماذا فعلت لها!؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -اشتعل حساب الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين على “انستغرام”، بحربٍ كلامية بينها وبين إحدى متابعاتها طلبت منها طلباً غريباً.

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البداية كانت مع نشر روان صورة لها وهي تقف على إحدى قدميها مرتدية بيجامة سوداء وكانت تستعرض شعرها الطويل في حديقة على ما يبدو، بعد إصابتها بكسر في الركبة التي أعلنت عنها مؤخرًا.



واستفزتها متابعة ودعتها لممارسة “الزنا” لكسب الأموال بدلا من الإعلانات بدلاً من إثارة الجدل بفيديوهات وصور مغرية.

وهاجمت روان بن حسين متابعتها، وحذفت تعليقها ووصفتها “بالمتخلفة”.

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وتباينت ردود المتابعين على ما دعت إليه المغرّدة، فهاجمها البعض ودافعوا عن روان بن حسين، وآخرون اعتبروا انّ ما تقوم به “روان” “بزنس”، فيما علّق آخرون على مزاعم اتهام الفاشينيستا الكويتية بالتورط في قضية غسيل الأموال الشهيرة في الكويت.

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