شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم السبت، عن تسجيل، (3) حالات إصابة جديدة جميعها من حضرموت .

Advertisements وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، انه تم تسجيل ست حالات شفاء منها خمس حالات في حضرموت وحالة في حضرموت .. مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة . وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة (1946) منها (563) وفاة و(1113)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.