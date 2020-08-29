المملكة السعودية تسجل أقل عدد إصابات بكورونا منذ 4 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ السعودية نيوز

سجلت السعودية، السبت، أقل معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أبريل/نيسان الماضي، بعدما أعلنت وزارة الصحة السعودية عن 987 حالة جديدة.



وذكرت الصحة السعودية أن البلاد سجلت 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 313 ألفا و911.

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وعلى صعيد الوفيات، سجلت المملكة 27 حالة وفاة جديدة جراء المرض، ما يرفع الإجمالي إلى 3840 منذ بدء تفشي الفيروس.

وأعلنت الصحة السعودية تسجيل 1038 حالة تعاف جديدة من المرض، ليبلغ إجمال يعدد المتعافين 288 ألفا و441 شخصا.

يذكر أن عدد الإصابات اليومية التي سجلته المملكة، السبت، هو الأقل منذ 16 إبريل/نيسان الماضي، حين أعلنت السعودية تسجيل 762 حالة.