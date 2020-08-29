الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وبحسب المركز، فإن الطقس بالمرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا الى غائم والفرصة لا زالت مهيأه لهطول امطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد والرياح الشديدة في فترتى الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من محافظات بلادنا الجبلية من لحج جنوبا الى صعده شمالا واجزاء من الهضاب الداخلية خاصة لمحافظات ابين و البيضاء وشبوه وحضرموت.

وبالمناطق الساحلية، طقس حار رطب غائم جزئيا بوجه عام مغبر نسبيا خاصة على السواحل الجنوبية مع احتمال هطول امطار متفرقة على اجزاء منها وقد تمتد الى المناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال واقصى سرعة لها تصل الى27عقده.

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أما المناطق الصحراوية، طقس صحو الى غائم جزئيا وحار، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة ،والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال واقصى سرعة لها 20 عقدة.

وبأرخبيل سقطرى، طقس غائم جزئيا بوجه عام ، مع رياح شديدة السرعة تصل اقصاها الى اكثر من 40 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز الوطني للارصاد المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم، الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا.