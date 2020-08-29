شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تعلن اليوم رسمياً عن خبر سارٍّ جداً للكثير من المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت لجنةُ الأسرى التابعةُ لحكومة صنعاء، الجمعة، عن تحرير 20 أسيراً من قواتهم عبر وساطات محلية.

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وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة لحكومة صنعاء عبدالقادر المرتضى إنه تم تحرير 20 أسيراً من أسرى قواتهم في عمليات تبادل من عدة جبهات عبر وسطاء محليين.

وتعلن هذه اللجنة عن عمليات تبادل محدودة للأسرى بين الفينة والأُخرى.