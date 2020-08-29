صنعاء تعلن اليوم رسمياً عن خبر سارٍّ جداً للكثير من المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تعلن اليوم رسمياً عن خبر سارٍّ جداً للكثير من المواطنين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت لجنةُ الأسرى التابعةُ لحكومة صنعاء، الجمعة، عن تحرير 20 أسيراً من قواتهم عبر وساطات محلية.
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة لحكومة صنعاء عبدالقادر المرتضى إنه تم تحرير 20 أسيراً من أسرى قواتهم في عمليات تبادل من عدة جبهات عبر وسطاء محليين.
وتعلن هذه اللجنة عن عمليات تبادل محدودة للأسرى بين الفينة والأُخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء تعلن اليوم رسمياً عن خبر سارٍّ جداً للكثير من المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.