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صنعاء تعلن اليوم رسمياً عن خبر سارٍّ جداً للكثير من المواطنين

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت لجنةُ الأسرى التابعةُ لحكومة صنعاء، الجمعة، عن تحرير 20 أسيراً من قواتهم عبر وساطات محلية.

 

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وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة لحكومة صنعاء عبدالقادر المرتضى إنه تم تحرير 20 أسيراً من أسرى قواتهم في عمليات تبادل من عدة جبهات عبر وسطاء محليين.

 

وتعلن هذه اللجنة عن عمليات تبادل محدودة للأسرى بين الفينة والأُخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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