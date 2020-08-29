شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : اعلان طارىء من جماعة الحوثي حول معركة "تحرير" مأرب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن محافظ مأرب المعين من قبل الحوثيين علي محمد طعيمان، أمس الجمعة، انطلاق معركة تحرير مأرب وتحقيقها إنجازات كبيرة زاعماً أن قوات الجماعة باتت على مشارف مدينة مأرب من عدة محاور.



جاء ذلك في زيارة لمواقع قوات الحوثيين في عقبة محلل بجبهة ماهلية بمأرب وفق وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة.

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وكان طعيمان زعم الأسبوع الماضي سيطرة الحوثيين على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب ولاقت تصريحاته سخرية واسعة.



وحشد الحوثيون آلاف المقاتلين مؤخراً للسيطرة على محافظة مأرب النفطية، معقل القوات الحكومية حيث تشهد جبهاتها أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015.