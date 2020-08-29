عاجــل: اعــلان هـــــام من الحوثيون بخصوص معركة واقتحام مأرب

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن محافظ مأرب المعين من قبل الحوثيين علي محمد طعيمان، أمس الجمعة، انطلاق معركة تحرير مأرب وتحقيقها إنجازات كبيرة زاعماً أن قوات الجماعة باتت على مشارف مدينة مأرب من عدة محاور. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed جاء ذلك في زيارة لمواقع قوات الحوثيين في عقبة محلل بجبهة ماهلية بمأرب وفق وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة. Advertisements وكان طعيمان زعم الأسبوع الماضي سيطرة الحوثيين على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب ولاقت تصريحاته سخرية واسعة. وحشد الحوثيون آلاف المقاتلين مؤخراً للسيطرة على محافظة مأرب النفطية، معقل القوات الحكومية حيث تشهد جبهاتها أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015.

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