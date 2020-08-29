شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجـــــل... الجيش الوطني يزف بشرى سارة الى الشعب اليمني من محافظة الجوف... انتصارات عظيمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كبدت قوات الشرعية مليشيا الحوثي الانقلابية هزائم قاسية، واستعادت مواقع مهمة، في عدة محاور بمحافظة الجوف.
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ونقل موقع الجيش عن قيادات ميدانية قولها إن قوات الجيش أفشلت هجوماً للمليشيا يوم أمس “الجمعة” في جبهة الحبيل، شرق الجوف، لتشن هجوماً معاكساً، مستعيدة مواقع مهمة كانت قد سيطرت عليها المليشيا قبل أشهر.
وأوضح أن قوات الجيش تمكنت في الهجوم من إحراق عدة آليات، إضافة إلى مقتل أكثر من 15 عنصراً حوثياً في المعركة التي وصلت إلى مواقع متأخرة للمليشيا.
وأضاف أن هجوم المليشيا محاولة للالتفاف وسحب جثث بعض قياداتها، ممن سقطوا مؤخراً بنيران قوات الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، مشيراً إلى أن المليشيا في العادة لا تهتم بجثث عناصرها العاديين، إلا إذ كانوا من قياداتها المهمين.
وقتل العشرات من المليشيا الحوثية، المدعومة إيرانياً في معارك الأيام السابقة، بينما استعاد الجيش مساحات واسعة من محافظة الجوف، مسنوداً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية التي نفذت غارات مكثفة على تجمعات وتعزيزات المليشيا.
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