شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رئاسي يفجر مفاجأة كبيرة ويكشف سر خطير عن نائب رئيس الجمهورية علي محسن. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر رئاسي عن سر كشفه نائب الرئيس علي محسن الأحمر في اجتماع عقد اليوم بمقر الحكومة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض ضمم رئيسا البرلمان والحكومة سلطان البركاني ومعين عبد الملك لمناقشة التطورات الأخيرة جراء تعليق الانتقالي الجنوبي مشاركته في اتفاق الرياض .

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وبين المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه بأن نائب الرئيس علي محسن أكد للبركاني ومعين عبد الملك بأن هناك توجهات رئاسية لدى الرئيس عبدربه منصور هادي ومتفق عليها مع نائبه لعدم عودة هادي للعاصمة الرياض وبقائه في أمريكا تفاديا لمؤامرة يديرها لاعبون دوليين للقضاء على الشرعية والبحث عن لاعبين جدد على المسرح السياسي في الداخل اليمني .

وأكد المصدر بأن محسن أطلع البركاني على تأييده لذلك المقترح تفاديا لا سيما والرئيس هادي قد أبدى لنائبه محسن تخوفه من سقوط مدينة مأرب بيد الحوثيين نظرا لما وصفها مؤامرة دولية تديرها الإمارات .

وطالب محسن منهما بأن يكونا سندا للرئيس هادي وعونا في المرحلة المقبلة التي إن انتهت رحل الجميع ولن يكون هناك كرسي لأحد من القيادات الشرعية اليوم التي نخر في جسدها الخلافات والصراعات على المصالح الضيفة والولائات الخارجية .

وقال المصدر بأن نائب الرئيس أكد لهم بأنه ينتظر الرد من قبل الرئيس هادي الذي وعده بالرد عليه عقب انتهاء مرحلة علاجه وقبل أن يتخذ قرار عودته للعاصمة الرياض .