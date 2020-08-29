شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بارز في الشرعية يدق ناقوس الخطر ويكشف عن تحركات سرية لجميع الأطراف في الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف قيادي رفيع في الحكومة الشرعية عن تحركات في أروقة الأطراف المنتمية لمكونات الشرعية برئاسة هادي ستعمل على تحريك ملف محاكمة الإمارات أمام محاكم العدل الدولية بسبب جرائمها في اليمن .

وقال وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان بأن الشعب اليمني يضغط على المستوى الشعبي لتحريك هذا الملف.

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جاء ذلك مع الذكرى الأولى لقصف الطيران الإماراتي للجيش اليمني أثناء استعداده لدخول عدن وإنهاء انقلاب المجلس الانتقالي الممول من قبل ابو ظبي .

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وأكد بأن جريمة الامارات بقصف الجيش اليمني والتي شهدها العالم أجمع ووثقتها عدسة الكاميرات، مبينا بأن تلك الجريمة لن تسقط بالتقادم ولن ينساها الشعب اليمني .



واعتبر في حديث لقناة الجزيرة بان الضغط الشعبي لتحريك هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية مستمر وأنها ستظل حية حتى ينال المجرم الاماراتي عقابه وجزائه حد وصفه.



ولفت بأن هذه الجريمة ليست الأولى و الأخيرة التي ارتكبتها الامارات بحق اليمنيين .



من جانبه اكد استاذ العلوم السياسية فيصل الحذيفي بأن الشعب اليمني الذي رحل نظام الرئيس صالح سيرحل نظام الرئيس هادي اذا استمر في حالة الضعف والارتهان .



وقال اليوم اليمنييون يصفون التحالف بالمحتلين لليمن مشيرا في ذات الوقت بأن التحالف السعودي الإماراتي هما أكبر عائق أمام الشعب اليمني اليوم .



لافتا إلى أن التحالف السعودي الاماراتي باتت أهدافه واضحة بعد ست سنوات من الحرب على اليمن ويسعى إلى تجزئة وتقسيم اليمن وإدخاله في صراعات مسلحة .



وفي السياق خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من المحافظات اليمتية طالبت برحيل الامارات من التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ العام ٢٠١٥م وعودة الحكومة الشرعية لليمن .



وشهدت محافظات تعز وسقطرى وابين مظاهرات ووقفات إحياء لذكرى مجزرة العلم التي ارتكبها طيران الإمارات وراح ضحيتها قرابة ٣٠٠ شخص من جنود وضباط اللواء ١١٥ مشاه والذي كان يستعد لدخول عدن لإنهاء انقلاب الانتقالي الجنوبي

وأحيت قيادة اللواء ١١٥ بمحافظة ابين ذكرى تلك المجزرة بحق أبناء اللواء من قبل الطيران الحربي الاماراتي

