شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الفلكي الشوافي يكشف عن حالة جوية مرتقبة ويرفع شدة التحذير للدرجة الثانية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” عن حالة جوية مرتقبة و يقول بحسب بيانات و خرائط الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فان التوقعات من السبت 29 أغسطس 2020 حتى نهاية الإسبوع متوقع حالة من عدم الإستقرار (تدخل اجواء اليمن تحت تأثير منطقة ضغط منخفض)، تجلب الأمطار الرعدية المتفرقة و المتفاوتة الشدة و التي قد تصل الى الغزيرة على بعض المناطق و قد تكون مصحوبة بالرياح الهابطة و هطول حبات البرد على بعض المناطق، اوج الحالة يكون جلياً من يوم الاثنين القادم 31 اغسطس 2020، و بالنسبة لكمية الهطول على مستوى اليمن ما يقارب 160% مقارنة بالهطول للاسبوع الماضي.



كما اوضح بان توزيع الهطول متوقع ان يعم مناطق واسعة في جميع المحافظات دون استثناء من المهرة شرقاً الى الحديدة غرباً، ويتركز بدرجة رئيسية على المرتفعات الجبلية الغربية و الجنوبية غربية و المناطق المحادية من الهضاب الداخلية و السهول الساحلية.

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و لفت الفلكي عدنان الشوافي ان هذة الحالة تحمل بشائر خير خصوصا على المحافظات الشرقية و الصحاري الداخلية (المهرة -حضرموت – شبوة- مارب – الجوف) متوقع ان تشهد تراجع ملحوظ لدرجات الحرارة الشديدة و الهطول للامطار متوقع على عدة مناطق فيها.

وأصدر “الشوافي” تحديرات شدتها بالمستوى/الدرجة الثانية (باللون الأصفر) من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يرافقها من برق و سيول وحبات البرد و إنخفاض في الرؤية الافقية و انزلاقات للصخور و الاتربة في الطرقات، ودعى الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس.

