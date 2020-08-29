شكرا لقرائتكم خبر عن ناجون من قصف معسكر الأمن المركزي بمأرب يشككون في أن الحوثي هو من استهدفهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناجون من الهجوم الذي تعرض له معسكر الأمن المركزي ظهر أمس الجمعة وراح ضحيته أكثر من خمسين بين قتيل وجريح أن الإمارات تقف خلف الهجوم وليست قوات صنعاء.

وقال الناجون إن القصف الذي طالهم كان باستخدام طائرة مسيرة وليس بصاروخ باليستي، وطالب المجندون قيادة قوات هادي بالكشف عن مكان انطلاق الطائرة المسيرة.

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وكانت سائل إعلام تابعة للتحالف قد قالت امس ان الهجوم على المعسكر كان بصاروخ باليستي أطلقته قوات الحوثي فيما تبين اليوم أن الهجوم كان بطائرة مسيرة وسط أنباء تشير إلى أنها تتبع الإمارات، وحتى اللحظة لم تعلن صنعاء عن مسؤوليتها في قصف معسكر القوات الخاصة التابع لهادي كما جرت العادة في مؤشر على أن الهجوم كان داخلياً في إطار التصفيات التي تتم فيما بين أدوات التحالف.



وكان نائب الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي، علي محسن الأحمر قد وجه أمس بفتح تحقيق في الهجوم على معسكر قوات الأمن الخاصة.