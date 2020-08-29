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المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية بالدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية بالدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أسقطت القوات المشتركة، اليوم السبت 29 أغسطس 2020م، طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربَي اليمن.

 

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 وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن طائرة استطلاع حوثية، حلَّقت في سماء الدُّريهمي ضمن الخروقات المتصاعدة لقرار وقف إطلاق النار، وسرعان ماتم التعامل معها وإسقاطها.

 

وسبق أن تمكنت القوات المشتركة من إسقاط عشرات الطائرات المسيَّرة التابعة للمليشيات الحوثية معظمها في قطاع الدُّريهمي الذي يشهد محاولات متكررة من المليشيات التابعة لإيران لاستهداف مواقع القوات المشتركة وإنقاذ عناصرها المتحصِّنين بمنازل المواطنين في مركز المديرية.

 

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