شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث سياسي يشيد بدور النخبة الحضرمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

خاص- الخليج 365

علق الباحث السياسي علي محمد السليماني على تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي حول النخبة الحضرمية.



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وقال السليماني في تصريحات خاصة إن محمد الحضرمي وزير خارجية الشرعية ليس من حضرموت، وانما من سنحان صنعاء، واستنكر هجومه على قوات النخبة الحضرمية التي حاربت تنظيمي القاعدة وداعش في حضرموت الساحل وحررته بدعم دولة الامارات العربية المتحدة.

وأضاف بأن هذه القوات تأسست بقرار جمهوري صادر عن الرئيس عبدربه منصور هادي وهجومه أثار غضب تلك القوات والمحافظ اللواء فرج البحسني وأبناء حضرموت.

وقال إن الوزير السنحاني المتخفي باسم الحضرمي استبق الوضع وعكس الآية بوصف القوات التي تحارب القاعدة وداعش والتهريب والقراصنة وتحافظ على الأمن والسكينة وتطبيق القانون يصفها وزير خارجية الشرعية بالميليشيات خوفا ان تتقدم تلك القوات اإلي معسكرات الميليشيات الارهابية التي يرعاها حزب الاصلاح. الاخونجي وتحرير الارض من تلك المعسكرات وقواتها المحتلة لجزء من ارض حضرموت وهذا كل مافي الأمر.