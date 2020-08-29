شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي يتجدد على الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بأن مليشيات الحوثي قصفت، منطقة الفازة بمديرية التُّحيتا.

Advertisements وأوضحت المصادر، بأن مليشيات الحوثي قامت بقصف قُرى مأهولة بالسكان ومزارع المواطنين في منطقة الفازة بقذائف الهاون الثقيل عيار 82 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وسلاح القناصة. وأوضحت المصادر بأن حالة من الرعب والهلع سادت صفوف المواطنين في القرى المستهدفة جراء استهداف الحوثيين المباشر لهم. وتستمر مليشات الحوثي بتصعيدها وخروقاتها السافرة للهدنة الأممية بإستهداف المدنيين في شتى مناطق الساحل الغربي.

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