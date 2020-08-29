مصرع وجرح عدد من الحوثيين في عملية تسلل فاشلة باتجاه معسكر الجب بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

الضالع - الخليج 365

لقي عدد من عناصر المليشيات، مصرعهم وأصيب عدد آخر منهم إثر عملية تسلل فاشلة حاولت المليشيات تنفيذها باتجاه معسكر الإستراتيجي في قطاع صُبيرة-الجُب غرب مديرية قعطبة بالضالع.



وفي حديث للعقيد محمد علي سعيد ركن التوجيه المعنوي في اللواء السابع صاعقة معسكر الجب، قال إن المليشيات الحوثية حاولت القيام بعملية تسلل عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وأفردت عدد من عناصرها المغرر بهم، وبعد رصد هذه العملية تم نصب كمين محكم وتم التعامل مع العناصر المتسللة بشكل مباغت.

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وأضاف إن المواجهات في هذه العملية كانت خاطفة وسريعة وقد تمكن أفرادنا من إحكام السيطرة على المتسللين مما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم ، ولازالت جثة قائد العملية موجودة لدينا، حسب وصفه.

وأردف بالقول إن المليشيات الحوثية بعد إفشال هذه العملية والتأكد من إن عناصرها المتسللين قد باتوا في كماشة نيران أسلحتنا، شنت هجوم هستيري بمختلف العيارات بغية تمكنها من سحب جثث قتلاها وجرحاها، مما دفع بقواتنا إلى الرد المماثل، وقد استمرت المواجهات حتى الساعة الثانية والنصف قريب وقت الفجر.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد سلسلة من عمليات القنص الناجحة التي نفذتها وحدة القناصة التابعة للواء السابع صاعقة خلال الأيام الماضية في نفس القطاع، والتي استهدفت عدد كبير من عناصر المليشيات الحوثية في الخطوط الأمامية بعمليات قنص مباشرة.

وتحاول المليشيات الحوثية منذ أيام القيام بعدد من الهجمات والتسللات في عدد من القطاعات شمال غرب محور الضالع، والتي فشلت جميعها من تحقيق أي مكاسب ميدانية عدا تكبدها مزيد من الخسائر في صفوفها وعتادها.