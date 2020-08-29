شكرا لمتابعة خبر عن محافظ مأرب العرادة للحوثيين : مارب أبعد عليكم من عين الشمس .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ، إن مأرب أبعد على الحوثيين من عين الشمس ، مشيرا الى أن لجوء جماعة الحوثي لاستهداف دور العبادة والأعيان المدنية والمدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في المحافظة مؤشر فشل وإفلاس ودليل عجزها عن تحقيق مآربها ومخططاتها ضد مأرب.

جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" تعليقا على استهداف جماعة الحوثي فجر الجمعة ، مسجد معسكر الأمن بمدينة مأرب، والذي راح ضحيته 5 قتلى وعدد من الجرحى.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ

السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها

شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة)

ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة)

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

Advertisements

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

واعتبر العرادة الذي زار المسجد عقب القصف ان "استهداف مسجد معسكر الأمن" والذي يصنف قانونيا بأنه من الأعيان المدنية و بأنه "يكشف النوايا العميقة جماعة الحوثي "، مشيراً الى أن "هذا هو الاستهداف الرابع لدور العبادة في المحافظة".

وقال المحافظ: "يجب على الحوثي أن يفهم أننا أبعد من عين الشمس وأبعد من أن نسلّم جماعة الحوثي ، وأطمئن من خلالكم الجميع بأن مأرب تعيش في خير وأمن واستقرار، ورجال الجيش البواسل على مشارف حدود محافظة صنعاء والجوف والبيضاء".

وأعرب اللواء العرادة عن أسفه للمجازر التي يتعرض لها صغار السن والمغرر بهم ممن زجت بهم جماعة الحوثي لاستهداف المناطق الآمنة والبعيدة عنهم تماماً.. مضيفا: "نحن نأسف ويؤلمنا كثيراً أن تحصل هذه المجازر، وآمل من آبائنا وأمهاتنا في المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي أن لا يتركوا أبناءهم يسوقهم الحوثي إلى الموت في خنادق الجيش الوطني".

ورداً على ما يروج له إعلام جماعة الحوثي من أنهم نالوا أو سيطروا على شيء في مأرب قال المحافظ العرادة: "أكرر وأؤكد أننا لن نُحكم جماعة الحوثي ، ولْيفهم القاصي والداني أن مارب بعيدة عليهم، ونحن نريد صنعاء والحديدة وكل مناطق الجمهورية أن تعود للدولة أما مارب فوالله ما دخل في خاطري لحظة واحدة أن تسلّم بإذن الله، وأنا أثق بالله أولا والجيش الوطني ورجال الأمن ورجال المقاومة من رجال القبائل الذين يتواجدون في كل الاتجاهات على أطراف المحافظة يبذلون دماءهم رخيصة في توحد إلى جانب أبناء اليمن".

وكشف المحافظ العرادة عن قيام جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية بتنفيذ محاولات فاشلة لاختراق الحاضنة المأربية من خلال توزيع هبات وإتاوات واتصالات وترغيب وترهيب لكنها انقلبت ضدها، مردفا: "بل أقول لكم أن هناك رجال ممن استلموا من الحوثي سلاح ومال وأنهم قاتلوه بسلاحه ومنهم من استشهد".