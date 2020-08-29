شكرا لمتابعة خبر عن 5 جبهات مشتعلة تحصد رؤوس مئات الحوثيين من مأرب حتى الضالع.. حصيلة اسبوع دامي من المعارك واسماء ابرز من سقطوا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات المسلحة ، احصائية بخسائر جماعة الحوثي خلال الاسبوع الماضي ، والتي تكبدتها على يد الجيش الوطني والمقاومة في خمس جبهات مشتعلة.

وحققت القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، للإسبوع الثاني انتصارات وتقدمات ميدانية استراتيجية، مكبدة جماعة الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في مختلف ججبهات محافظات (مارب والجوف وصنعاء والبيضاء والضالع).

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وبحسب رصد "سبتمبر نت"، فان الخسائر البشرية جماعة الحوثي – خلال الأسبوع الماضي – في المعارك الدائرة على أطراف محافظات مأرب والجوف والبيضاء بلغ (614) قتيلا ونحو (1254) مصابا في مختلف الجبهات، بينهم قيادات بارزة.

وقال الموقع ان البعض تلك القيادات كانت تدخرها قيادة جماعة الحوثي لإدارة العمليات الصعبة والمعقدة والاهتمام بأمن وحماية قائد جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي.

ومن ضمن هذه القيادات:

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– روح الله زيد علي مصلح وهو قيادي بارز ونجل أحد أبرز مؤسسي الحركة الحوثية بصعدة.

– عزي صلاح دحوة المكنى بـ”أبو صالح” أبرز القيادات في الجوف وصعدة وذراع عبدالملك الحوثي الأيمن، عين مؤخرا أركان حرب المنطقة السادسة التابعة جماعة الحوثي.

والقياديان الحوثيان ينتميان إلى محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي وقد أعلنت جماعة الحوثي دفن جثمانيهما يوم الاثنين بصنعاء، ونشرت صورا لهما.

- محمد أمير الحوثي المقرب من قائد جماعة الحوثي والمعين قائد محور المحجزة مديرية صرواح مع أكثر من (40) حوثيا عشرة منهم مرافقيه وذلك في جبهة صرواح.

- طه حسين محمد الولي المتخصص في تدريب وتأهيل دبابات ودروع وقناصة وهندسة لقي مصرعه في جبهة الرخيم قانية ويعد الولي أحد خريجي جنوب لبنان عام ٢٠١٣.

- عبد الحميد نصر علي الشاهري أركان حرب اللواء 312وعدد من مرافقيه.

ووفق موقع الجيش فالقائمة طويلة بمن تم حصدهم خلال الاسبوع وهناك العديد من القيادات التي لم يعلن عنها بعد إما تكتما من قبل قيادات جماعة الحوثي أو مفقودة لا يعلم مصيرها.

وقالت مصادر ميدانية إن مئات الجثث ما تزال مرمية في الشعاب والوديان والصحاري في جبهات الجوف والبيضاء ومأرب وصنعاء وأن أفراد جماعة الحوثي لا تهتم بهم ولا تلتفت إليهم.

وفي جانب المعدات والآليات العسكرية كانت خسارة جماعة الحوثي فادحة، وأبرز ما تم رصده:

– 38 طقما حوثيا بما فيها دمرت كليا.

– 11 طقماً حوثياً صارت بيد أبطال الجيش.

– 15 عربة BMB وغيرها تم تدميرها تدميرا كليا.

– 7عربات BMB دمرت جزئياً.

– تم استعادة عربتين بكامل عتادهما.

– تم تدمير دبابتين في قصف للطيران.

– تمكنت قوات الجيش من إسقاط خمس طائرات مسيرة حوثية في قانية والجوف.

– 3 عيارات23 تم تدميرها.

– تدمير مخازن أسلحة واغتنام عشرات الأسلحة والمعدلات والرشاشات.