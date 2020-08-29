شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاهد مسلحي الانتقالي يجبرون أصحاب السيارات على دفع مبالغ مالية مقابل المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد مسلحي ميليشيا مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وهو يجبر أحد مالكي سيارات النقل على الدفع له دون أي حق.

ويعمل مسلحي ميليشيا مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على إيقاف سيارات النقل في النقاط لإرغامهم على الدفع دون أي وجه حق مستخدمة بذلك قوة السلاح.

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ويظهر الفيديو الذي صوره أحد المتضررين وهو يقول للمسلح إن هذا التصرف باطل بدون حق ثم يدفع له مبلغ 1500 ريال.

وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا حالة من الفوضى والانهيار الأمني والعبث بالمواطنين وممتلكاتهم.