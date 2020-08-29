شكرا لمتابعة خبر عن صياح وبكاء يصدر من منزل قيادي حوثي بعد إغلاقه على عدد من الأطفال .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية عن أسباب البكاء والصياح التي كانت تصدر من منزل أحد القيادات الحوثية ، بعد إغلاق أبوابه بأحكام على مجموعة كبيرة من الأطفال .

وقالت المصادر اليوم السبت أن المشرف الحوثي أبو الكرار احد مشرفي محافظة صنعاء ، قام بجلب مجموعة كبيرة من الأطفال إلى منزله بإحدى قرى مديرية خولان الطيال ، وتم إغلاق الأبواب على الحاضرين أغلبهم من الأطفال وجلهم من الحوثيين .

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واضافت المصادر أن أبو الكرار قام بفتح مقاطع صوتية - في شاشات العرض التي زودت الجماعات المشرفين بها - لاحتفالات شيعية عراقية بيوم عاشوراء وقاموا بضرب أنفسهم .

وأكدت المصادر أن الحوثيين جلبوا سلاسل حديدية وأن بعض الأطفال أصيبوا بالاغماء من شدة الألم وهو ما أثار سخط أبناء القرية من هذه البدع الدخيلة على الثقافة الإسلامية في اليمن .

هذا وبشر المشرف الحوثي الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب بسرعة ظهور الإمام المهدي والذي يتقرب إليه الشيعة بالمزيد من سفك الدماء في الجبهات وفي المناسبات الشيعة الدخيلة على الدين الإسلامي .