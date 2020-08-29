شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على جدول رحلات طيران اليمنية ليوم غدا الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنطلق يوم غدا الأحد 30/8/2020 رحلتان للخطوط الجوية اليمنية من عدن متجهتان إلى القاهرة والخرطوم ومن ثم العودة الى عدن.

وبكون جدول مواعيدرحلات طيران اليمنية غدًا الأحد، كالآتي: رقم الرحلة: 602.

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خط الرحلة: عدن- القاهرة.

الإقلاع الساعة 07:30 صباحًا، والوصول الساعة 10:00 صباحًا.

رقم الرحلة: 603.

خط الرحلة: القاهرة ـ عدن.

الإقلاع الساعة 11:00 ظهرًا، والوصول الساعة 15:30 عصرًا.

رقم الرحلة: 632.

خط الرحلة: عدن - الخرطوم.

الإقلاع الساعة 09:15 صباحًا، والوصول الساعة 10:15 صباحًا.

رقم الرحلة: 633.

خط الرحلة: الخرطوم - عدن.

الإقلاع الساعة 11:15 ظهرًا، والوصول الساعة 14:15 ظهرًا.