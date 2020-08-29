شكرا لمتابعة خبر عن شاهدفيديو مؤلم خدية بين الحياة والموت 3 شبان مصريين يتحرشون الطفلة اليمنية “خديجة” بطريقة وحشية وحالتها حرجة وهشتاج #كلنا_خديجه يجتاح تويتر!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بموجة غضب وتنديد واسعة، بعد تداول أنباء عن تعرض طفلة يمنية في مصر وتدعى خديجة ( ١٣ عامًا)، للإغتصاب من 3 شبان مصريين .

وأشار نشطاء ومغردون إلى أنّ الطفلة “خديجة” في حالة صحية حرجة، ولاقت قضيتها تضامنًا كبيرًا.

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إلا أن السفارة اليمنية نفت تعرض الطفلة للاغتصاب وأغلقت ملف قضيتها.

وتصدّر هاشتاغ “كلنا_خديجة” قائمة الترند في موقع تويتر، حيث عبّر مغرّدون عن سخطهم لما حدث للطفلة اليمنية، مطالبين الحكومة المصرية والسفارة اليمنية في القاهرة بأخذ حق الطفلة.