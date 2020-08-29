شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانه سعودية مشهورة تتخطئ كل الحدود .. ظهرت بصور فاضحة واستعرضت مناطقها الحساسة وسط ذهول الجميع ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت مودل سعودية موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صوراً جريئة لا تُمثل المجتمع السعودي المحافظ، وخالفت عاداته وتقاليده.

وظهرت المودل أنسام بصورة رصدتها “وطن”، وهي ترتدي فستان أزرق يكشف صدرها بشكل فاضح جدا، وكُتب عليها “هذا السعودي فوق فوق”، ما فجر موجة غضب ضدها.

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وذكر المغردون أن أنسام تقيم في مدينة جدة، لكنها التقطت الصورة في مدينة الرياض التي كانت في زيارة سريعة لها.

وأثارت صور أنسام موجة غضب واسعة بين المغردين وصلت إلى حد المطالبة بالقبض عليها، وفي ذلك كتب مغرد: ” والله الوضع يحتاج انشاء قسم مراقبة الآداب العامة في الشرطة في ظل غياب الهيئة اوڤر الوضع!”.

ورأت مُغردة أن ما تفعله أنسام فقط للفت الانتباه كون وجهها لا يفي بالغرض، وكتبت: “اي وحدة تفتقر للجمال الطبيعي والثقه بنفسها طلعت اغراضها لتغري تغطي فيهم النقص طيب اعرضي بدون السمان طالعي فالكاميرا نظرة ثقه منزله عيونج وشوفو اغراضي”.

ولم تكن المرة الأولى التي تسبب بها مودل أنسام بموجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها الفاضح.

فقد ظهرت أنسام بفيديو نشرته عبر “سناب شات” وهي ترتدي “روب” لتُقدم نصائحها الجمالية للفتيات، ثم تكشف عن صدرها بطريقة خادشة للحياء.



وبعد تداول المقطع، بررت أنسام ظهورها الفاضح بأنها في المنزل، ومن الطبيعي أن ترتدي “روب”، وقالت: “ناس فاضية، وناس تدور زلة، طول عمري ومتابعيني القدامى يعرفون إني دائماً أصور بروب، ومافي شي أي غلط

وتابعت: “الفيديو موجود حتى الآن، ولو شايفة في غلط كان حذفته من زمان، ياربي قاعدة بالبيت يعني ايش تبوني ألبس؟ ألبس خيشة؟”.

وهددت أنسام ناشر الفيديو بملاحقته قانونياً