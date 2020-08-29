الحديدة.. مليشيات الحوثي في الحديدة تقتحم منزلا وتستولي عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

أقدمت عناصر تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية، على اقتحام منزل بمحافظة الحديدة، وطردت النساء والأطفال من داخله.



وقال الصحفي بسيم الجناني، إن أسرة المواطن، حسين الصانع، المكونة من زوجته وابنته وأطفالهم، تقطن في مدينة باجل بمحافظة الحديدة، وسافرت في زيارة عائلية لقضاء إجازة العيد بمدينة تعز، وحينما عادت وجدت المليشيات قد اقتحمت وسيطرت على المنزل.

Advertisements

وعقب ذلك، دخلت الأسرة في تفاوض مع عناصر المليشيات لإقناعهم بالخروج من المنزل، إلا أنهم رفضوا بحجة أن رب الأسرة من المناهضين للمليشيات.

وبعد الرفض الحوثي، اضطرت الأسرة إلى افتراش الأرض أمام المنزل، لمطالبة العناصر الحوثية بالخروج، ولاتزال تلك العناصر تماطل وتطلق وعودا كاذبة، تاركة النساء والأطفال لليوم الثاني في العراء.

الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي سبق وأن اختطفت رب الأسرة في عام 2015 وغادر بعدها المحافظة منذ سنوات.