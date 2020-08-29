- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. مليشيات الحوثي في الحديدة تقتحم منزلا وتستولي عليه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
أقدمت عناصر تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية، على اقتحام منزل بمحافظة الحديدة، وطردت النساء والأطفال من داخله.
وقال الصحفي بسيم الجناني، إن أسرة المواطن، حسين الصانع، المكونة من زوجته وابنته وأطفالهم، تقطن في مدينة باجل بمحافظة الحديدة، وسافرت في زيارة عائلية لقضاء إجازة العيد بمدينة تعز، وحينما عادت وجدت المليشيات قد اقتحمت وسيطرت على المنزل.
وعقب ذلك، دخلت الأسرة في تفاوض مع عناصر المليشيات لإقناعهم بالخروج من المنزل، إلا أنهم رفضوا بحجة أن رب الأسرة من المناهضين للمليشيات.
وبعد الرفض الحوثي، اضطرت الأسرة إلى افتراش الأرض أمام المنزل، لمطالبة العناصر الحوثية بالخروج، ولاتزال تلك العناصر تماطل وتطلق وعودا كاذبة، تاركة النساء والأطفال لليوم الثاني في العراء.
الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي سبق وأن اختطفت رب الأسرة في عام 2015 وغادر بعدها المحافظة منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحديدة.. مليشيات الحوثي في الحديدة تقتحم منزلا وتستولي عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.