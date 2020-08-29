- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا محافظ عدن الجديد يستلم مبنى السلطة المحلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
استلم محافظ محافظة عدن الجديد احمد حامد لملس من المحافظ الاسبق احمد سالم ربيع مبنى السلطة المحلية بعدن وفق الاجراءات المتبعة لدى وزارة الادارة المحلية
وخلال مراسيم الاستلام والتسليم الذي تم بحضور لجنة مكلفة من قبل وزارة الادارة المحلية برئاسة وكيل الوزارة الاستاذ معين محمود وعدد من اعضاء المكاتب التنفيذية وجه لملس كلمة شكر للمحافظ السابق احمد سالمين على فترة تولية ادارة المحافظة
سالمين بدورة قدم كلمة ترحيب بالمحافظ الجديد متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامة داعيا المواطنين الى الالتفاف حول قيادة السلطة المحلية الجديدة لانتشال المحافظة من وضعها الحالي وتحسين اداء المكاتب الخدمية والتنفيذية بالمدينة
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا محافظ عدن الجديد يستلم مبنى السلطة المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.