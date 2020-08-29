رسميا محافظ عدن الجديد يستلم مبنى السلطة المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

استلم محافظ محافظة عدن الجديد احمد حامد لملس من المحافظ الاسبق احمد سالم ربيع مبنى السلطة المحلية بعدن وفق الاجراءات المتبعة لدى وزارة الادارة المحلية

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وخلال مراسيم الاستلام والتسليم الذي تم بحضور لجنة مكلفة من قبل وزارة الادارة المحلية برئاسة وكيل الوزارة الاستاذ معين محمود وعدد من اعضاء المكاتب التنفيذية وجه لملس كلمة شكر للمحافظ السابق احمد سالمين على فترة تولية ادارة المحافظة

سالمين بدورة قدم كلمة ترحيب بالمحافظ الجديد متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامة داعيا المواطنين الى الالتفاف حول قيادة السلطة المحلية الجديدة لانتشال المحافظة من وضعها الحالي وتحسين اداء المكاتب الخدمية والتنفيذية بالمدينة