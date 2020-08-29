شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة ترامب تشن هجوماً حاداً على أسرته وتصف نجله بـ"المعتوه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقدت ماريان ترامب، شقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شقيقها وعائلته خلال تسجيلات سربت عنها مؤخراً. Advertisements ووصفت ماريان شقيقها بأنه رخيص، في حين وصفت نجله "إريك" بأنه معتوه، كما شملت وصلة الانتقادات ابنته وزوجها. وأكدت ماريان أن ابنة ترامب "إيفانكا" تعد نسخة مصغرة منه، كما وصفتها بأنها ثعبانة وأن زوجها مثلها بالضبط.

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