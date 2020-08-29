الحديدة.. عمليات قصف حوثية واسعة على الطور والجاح بمديرية بيت الفقيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 تتواصل الانتهاكات والخروقات اليومية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مناطق متفرِّقة جنوب الحديدة؛ إذ شنّت عمليات قصف واستهداف واسعة طالت بلدتَي الطور والجاح بمديرية بيت الفقيه.

Advertisements مصادر محلية في البلدتَين قالت، إن المليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 والقذائف عيار 120. وأضافت المصادر أن بقايا جيوب المليشيات استهدفت البلدتَين بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 بعنف وكثافة. وتأتي الانتهاكات الحوثية في إطار تصعيدها العسكري الخطير في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة ضاربة بالهدنة الأُممية والاتفاقيات الدولية عرض الحائط

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