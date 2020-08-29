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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة ترصد 55 خرقا حوثيا خلال الـ 12 ساعة الماضية بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
رصدت القوات المشتركة، ارتكاب مليشيا الحوثي، 55 خرقًا للهدنة الأُممية، في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، في الـ 12 ساعة الماضية.
وفي التفاصيل، رصدت القوات المشتركة، قيام المليشيات الحوثية بارتكاب الخروقات التي بلغ عددها (55) خَرْقًا في الساعات الماضية، في مناطق الجبلية والطور والجاح والتُّحيتا وحَيْس ومدينة الحديدة.
ووفقًا للمصادر؛ فقد قَصفت المليشيات تلك المناطق بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيارات 120وعيار 82، وبقاذف القنابل، واستَخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة منها عيار 14,5 وعيار 12.7، وسلاح القناصة.
وأوضحت المصادر، أن عمليات القصف والاستهداف طالت المدن والقُرى السكنية ومزارع المواطنين والطرقات العامة والفرعية الرابطة بين مناطق مختلفة، وتسببت في إعاقة حركة التنقُّل وتعطيل أعمال المدنيين وبث الخوف والهلع في صفوف النساء والأطفال.
يُذكر أن القوات المشتركة رَصدت يوم أمس الخميس 108 خرقا لمليشيات الحوثي بالحديدة، ضمن تصعيدها السافر الذي يهدد بنسف اتفاقية استوكهولهم وتقويض مساعي الأمم المتحدة لإحلال السلام في الحديدة.
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