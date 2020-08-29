سالم الشبحي يؤكد أنهم مازالوا يتسلمون التقارير اليومية عن تسجيل حالات كورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

سيد مصطفي

كشف سالم الشبحي، رئيس دائرة الصحة والبيئة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، انهم مازالوا يتسلمون التقارير اليومية عن تسجيل حالات كورونا ومختلف الحميات، ورغم انها قليلة وانحسر الوباء ولكن هذا لايعني انه انتهت التقارير التي تقول أن المرض مازال موجود وعليهم بالحذر حيث لم تعلن للان منظمة الصحة العالمية عن نهايته.



واكد الشبحي في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، بان تهديد كورونا لازال قائم، وكل الاحتمالات واردة خاصة أن هناك دول اعادة استنفار نفسها موخرا وإعلان حالة طوارى والاستعداد لموجة ثانية اذا قدر الله.

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وأضاف رئيس دائرة الصحة والبيئة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بأن العمل قائم وفق مبدأ الاستشعار المبكر و كذلك حسب الإمكانيات، حيث عمل مؤخرا وبالاتفاق مع رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي لتمديد العمل في محجر مسشفى الجمهورية, المحجر الوحيد حاليا.

وبين الشبحي، انه بعد انتهاء عقد عمل اطباء بلاحدود البلجيكية نهاية اغسطس الحالي الذين سيغادروا وسنقوم بتكريمهم لدورهم المعروف في تلبية الاستغاثة وقت انتشار الموجة الأولى وقاموا وساعدونا بعلاج ومجابهة كورونا وتدريب الطواقم المحلية.

واشار الشبحي الي ان العمل سوف يستمر بالطاقم المحلي وفي نفس المحجر , حيث إن هذا الطاقم وادارة المحجر وهيئة مستشفى الجمهورية لهم الفضل بالعمل للاشهر الماضية بالمحجر ولاننسى دور المحجر الاول محجر الامل بالبريقاء وانقاذ الكثير من المرضى واكتسبوا الجميع خبرات ممتازة ويجب الاستفادة منهم وابقائهم بالعمل، املا من وزارة الصحة الذي تتكفل بالميزانية التشغيلية للمحجر في الجمهورية واعادة تشغيل مركز الامل و بمساعدة منظمة الصحة العالمية, وكل الداعمين.

وطالب الجميع حاليا بان تتجه كل الخبرات والمعدات والامكانيات والداعمين لمساعدة ادارة هيئة مستشفى الجمهورية حيث ان هذا العمل الجبار له تاثيرة الايجابي على المواطن ولكن ذلك العمل يؤثر على ميزانية المستشفى وياخذ من مخصصات واعمال وحيوية الاقسام الاخرى لذا يجب مساعدتهم ومساندتهم في هذا الجانب