معين عبدالملك يعزي باستشهاد الشاب البطل عبدالرب العواضي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في استشهاد الشاب البطل عبدالرب اسماعيل العجي العواضي، وهو يؤدي دوره الوطني الى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها الكهنوتي العنصري.

Advertisements وأشاد رئيس الوزراء، بما سطره الشاب البطل في مواجهة المشروع الامامي الكهنوتي في عدة جبهات حتى استشهد مقبلا غير مدبر.. منوها بالدروس التي قدمها في الشجاعة والاقدام والبطولة. وقدم رئيس الوزراء التعازي والمواساة لاسرة وذوي الفقيد وجميع آل العواضي وكل رفاق دربه بهذا المصاب الأليم.. داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد البطل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

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