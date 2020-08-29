محافظ مأرب يتحدث عن قصف الحوثي لدور العبادة في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، أن لجوء مليشيا الحوثي لاستهدف دور العبادة والأعيان المدنية والمدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في المحافظة وآخرها استهدف مسجد معسكر الأمن بمدينة مأرب يصنف قانونيا بأنه من الأعيان المدنية، مؤشر فشل وإفلاس ودليل عجزها عن تحقيق مآربها ومخططاتها ضد مأرب.



ونقل المحافظ العرادة خلال زيارته لمكان الاستهداف، تعازي القيادة السياسية والحكومة لقيادات الأمن، وقوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب ، في الشهداء الذين قضوا خلال استهداف المسجد بصاروخ باليستي..متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وقال المحافظ العرادة " إن استهداف مسجد معسكر الأمن، واستشهاد خمسة مصلين وعدد من الجرحى ليس بالصدفة، فهذا هو الاستهداف الرابع لدور العبادة في المحافظة وهو يكشف النوايا العميقة للمليشيا".

واضاف "هذا معسكر أمني يسهر على أمن المواطنين، ويتواجد فيه الإداريين والفنيين، وهو معسكر يحمي المواطن اليمني في داخل هذه المحافظة من النازحين والساكنين وليس في خندق القتال "..مؤكداً أن ذلك لن ينال من أمن هذه المحافظة واستقرارها ومن عزيمة المواطن اليمني والأمن ورجال الجيش المرابطين في كل الثغور من أجل أمن وسلامة المحافظة.

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وقال المحافظ العرادة " أطمئن من خلالكم الجميع بأن مأرب تعيش في خير وأمن واستقرار، ورجال الجيش البواسل على مشارف حدود محافظة صنعاء والجوف والبيضاء ، ويجب على الحوثي أن يفهم هذا أننا أبعد من عين الشمس".

واعرب محافظ مأرب ، عن أسفه للمجازر التي يتعرض لها صغار السن والمغرر بهم ممن زجت بهم مليشيا الحوثي لاستهداف المناطق الآمنة والبعيدة عنهم تماماً، وتوجيههم باتجاه الجيش الوطني مايضطر الجيش للتعامل معهم باعتبارهم يحملون سلاح القتل.

وقال محافظ مأرب "نحن نأسف ويؤلمنا كثيراً أن تحصل هذه المجازر، وآمل من آبائنا وأمهاتنا في المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي أن لايتركوا أبناءهم يسوقهم الحوثي إلى الموت في خنادق الجيش الوطني".

ورداً على مايروج له إعلام مليشيا الحوثي من أنهم نالوا أو سيطروا على شيء في مأرب قال المحافظ العرادة "أكرر وأؤكد أننا لن نُحكم بالميليشيات، ولْيفهم القاصي والداني أن مارب بعيدة عليهم، ونحن نريد صنعاء والحديدة وكل مناطق الجمهورية أن تعود للدولة أما مارب فوالله مادخل في خاطري لحظة واحدة أن تسلّم بإذن الله، وأنا أثق بالله أولا والجيش الوطني ورجال الأمن ورجال المقاومة من رجال القبائل الذين يتواجدون في كل الاتجاهات على أطراف المحافظة يبذلون دماءهم رخيصة في توحد إلى جانب أبناء اليمن".

وكشف المحافظ العرادة عن قيام مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية بتنفيذ محاولات فاشلة لاختراق الحاضنة المأربية من خلال توزيع هبات وأتاوات واتصالات وترغيب وترهيب لكنها انقلبت ضدها

وقال "أقول لكم أن هناك رجال ممن استلموا من الحوثي سلاح ومال وأنهم قاتلوه بسلاحه ومنهم من استشهد".