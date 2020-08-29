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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي يقتل مواطنا في الحديدة ضربا حتى الموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
الخليج 365 - متابعات
أقدم قيادي حوثي على اختطاف أحد المواطنين إلى منطقة نائية وضربه حتى فارق الحياة في مدينة الحديدة.
وأفاد مصدر محلي، أن القيادي الحوثي توفيق المريسي، والذي يشغل عاقل حارة السلام، قام باقتياد نبيل المجملي، بمساعدة بعض الأشخاص الذين ارتدوا زي الشرطة، إلى مكان نائي وقاموا بضربه حتى فارق الحياة.
وقال المصدر، إن خلفيات الجريمة تعود إلى خلاف شخصي بين الاثنين، لكن القيادي الحوثي استغل مكانته في صفوف المليشيات لقتل مواطن بريء.
وارتكبت مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، آلاف الجرائم بحق المواطنين في مدينة الحديدة منذ سيطرتها على مفاصل الدولة أواخر العام 2014.
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