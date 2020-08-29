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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك: لن نغادر الرياض إلا وآلية تسريع الإتفاق قد فعلت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
نفى نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك مغادرة وفد الانتقالي الرياض، مؤكداً ان الوفد لن يغادر إلا وآلية تسريع الاتفاق قد فعلت بما يخدم الجميع.
وقال الشيخ هاني بن بريك في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي بتويتر : المجلس لم يقطع المفاوضات ولم نغادر عاصمتنا الحبيبة الرياض، ويحدونا الأمل وتصحبنا الثقة أننا لن نغادر إلا وآلية تسريع اتفاق الرياض قد فعلت بما يخدم الجميع.
وأضاف بن بريك : علاقتنا مع السعودية ممهورة بالدماء الزكية، ولايمكن أن تأتي لحظة يكون لنا فيها خيار بعيداً عن السعودية فشراكتنا مصيرية أبدية.
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