مدير عام مديرية قشن يقدم شكره لمحافظ المهرة على جهوده في تحسين وضع الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

الخليج 365 - المهرة

رفع مدير عام مديرية قشن فيصل أحمد حازم، أصالة عن نفسه وبالنيابة عن قيادة السلطة المحلية بالمديرية، جزيل الشكر والامتنان، لمحافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، على تجاوبه المستمر مع المطالب الخدمية للمديرية، جاء ذلك عقب استلام المديرية لمولد كهربائي ماركة "كومنز" بقوة 1400kva، بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة، لتعزيز الطاقة التوليدية والتغلب على العجز الحالي في محطة كهرباء المديرية والقضاء على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

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وعبّر المدير العام عن شكره أيضا لمدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة المهندس محسن بلحاف، ولمدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة المهرة الأستاذ محمد علي كلشات، على تعاونهم اللامحدود وتفانيهم في أداء عملهم، وسعيهم الدؤوب في سبيل خدمة المحافظة.

وأوضح بن حازم إن مشكلة الكهرباء هي مشكلة عامة تعاني منها جميع محافظات الجمهورية، وإن مسألة وضع حلول جذرية لها يتطلب تدخل مركزي، نظراً للامكانيات المحدودة للمحافظة وللظروف الصعبة والمعقدة التي تعانيها البلاد بشكل عام.. مبيناً بأنه ورغم كل تلك المعوقات إلا إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي المحافظ تحقق تقدم كبير في ملف الكهرباء واستطاعت توفير عدد كبير من المولدات لجميع المديريات، في إطار خطط وضعتها السلطة المحلية تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال مراحل.. متمنياً إن يتم من الآن العمل على خطة لمواجهة الصيف القادم وتعزيز محطات الكهرباء بمولدات إضافية، نظراً للتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة.