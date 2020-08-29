شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ بشأن الرئيس المخلوع يُسعد كافة أنصاره .. وإعلان رسمي للأمم المتحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرت بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما”، الخميس، زيارة لرئيس البلاد المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا، بعدما أطلق المجلس العسكري سراحه.

ونشرت البعثة الأممية المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما” عبر تويتر، أن محمد صالح النظيف، رئيس البعثة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، التقى “أبو بكر كيتا” في منزله عقب الإفراج عنه، الخميس.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements



ولم تذكر البعثة في تغريدتها أية تفاصيل إضافية حول اللقاء.

من جهة أخرى، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى إمكانية إطلاق المجلس العسكري سراح كل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان أيضا.



وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري إسماعيل واجي، إطلاق سراح أبو بكر كيتا، عقب مفاوضات بين الجيش والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).



وفي 18 أغسطس/ آب الجاري، وقع انقلاب عسكري في مالي، حيث اعتقل عسكريون متمردون رئيس البلاد، ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.



و في 19 أغسطس، قدم كيتا استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان، تجنبا لإراقة الدماء، من مكان احتجازه في ثكنة عسكرية.



(الأناضول)