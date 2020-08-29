أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 29 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

المليشيا تختطف 30 مواطنا من أبناء الحيمة بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/497817/ المليشيا تعدم 4 من عناصرها بعد محاولتهم الهرب https://www.elyamnelaraby.com/497820/ مليشيا الحوثي ترتكب 55 خرقا في الحديدة خلال الساعات الماضية https://www.elyamnelaraby.com/497822/ لحديدة.. المليشيا تقصف مناطق سكنية ببيت الفقيه والتحيتا https://www.elyamnelaraby.com/497832/ Advertisements مقتل مقربين من زعيم المليشيا في جبهة صعدة https://www.elyamnelaraby.com/497833/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجزر وصرواح بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/497836/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/497837/ الشرعية تطالب بموقف أممي واضح من خروقات الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار https://www.elyamnelaraby.com/497842/ تقدم كبير لقوات الجيش في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/497856/

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