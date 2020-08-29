رئيس تحرير اليمن العربي يعلق على تسويف الإخوان لتشكيل الحكومة .. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

الشحات غريب

علق الدكتور جمال محسن رئيس تحرير موقع الخليج 365 في برنامج خط أحمر في حلقة بعنوان تسويف الإخوان لتشكيل الحكومة وتسليم مواقعها بشقرة للقاعدة وداعش.



وقال محسن حول كيف يؤثر التوسيف في اغراق اتفاق الرياض ، وقال انه في الاصل بين طرفين وهو الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وهذا الاتفاق لتوجيه البوصله نحو الهدف وهو مليشيا الحوثي.

وأشار بأنه بكل أسف بأن اتفاق الرياض والجميع انتظر أن يتم تنفيذه إلا أنه ظهر عراقيل كثيرة والنظر إلي الوزرات كمنغم.

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وأوضح بأن الحكومة التي يتم تشكيلها يجب أن تكون هي محددة بمدة زمنية وبمهام محددة وبأطراف محددة، لهذا كان لابد أن يتم تحديد الأهداف.

وناشد بتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين متوقعا بأن رئيس الوزراء حرص على لقاء أطراف كثيرة بعيدة كل البعد عن أطراف الرياض، قائلاً بأن الآلية الخاصة بتسريع الاتفاق آلية غامضة.

وحول استبعاد العناصر التي شاركت في التوتر، قال محسن دائما بأن اتفاق الرياض لابد كل طرف يتحمل مسؤليته، لكي نسطيع محاسبتهم وقال بأن الجبواني وغيرة من الحكومة الشرعية والتي تم اعطائها مناصب لا يتسحقها مشيرا الى الجهات التي دفعت بها مؤكداً بان حزب الإصلاح استطاعت ان تقنع رئيس الجمهورية به والذي اعطي انطباع بأنه قادر بأن يسطيع أن ينتصر على الحوثي بهذه الخديعه.