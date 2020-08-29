شكرا لقرائتكم خبر عن موجة جديدة لفيروس كورونا بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت موجة تفشي جديدة لفيروس "كورونا" المُستجد في محافظة صنعاء, بعد انحسار نسبي في الأعداد.

وقال مصدر لـ"المشهد العربي"، إن عدد الحالات المؤكدة المُصابة بـ"كورونا" بدأت في الارتفاع مجددًا، وسط غياب التدابير الوقائية.

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وأضاف أن صنعاء المزدحمة بالسكان كانت أكثر المناطق اليمنية تضررًا من انتشار "كورونا", حيث وصلت عدد الحالات المُسجلة في الموجة السابقة لنحو 4 آلاف إصابة و500 حالة وفاة.

وشدد على أن كل حالة مؤكدة تقف ورائها مئات الحالات، التي لا تصل إلى المستشفيات، منوهةً إلى أن هناك بؤر لتفشي كورونا خارج صنعاء وتحديدًا في محافظتي إب وذمار.

وتمارس مليشيا الحوثي، سياسة تعتيم صارمة على تفشي هذا الفيروس، كما ألغت الإجراءات الهشة التي اتخذتها للحد من تفشي الفيروس، ما أسهم في زيادة الحالات المرضية.