شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الانهيار.. أسعار الصرف في صنعاء وعدن وحضرموت، اليوم السبت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الصرف في صنعاء شراء: . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed الدولار الأمريكي: 601,5 الريال السعودي: 158,5 الدرهم الإماراتي: 158 الريال العماني: 1420 الدينار البحريني: 1410 الريال القطري: 150 الدينار الكويتي: 1770 الدينار الأردني: 760 الجنية المصري: 30 اليورو: 660 الجنية الإسترليني: 725 بيع: الدولار الأمريكي: 604 الريال السعودي: 159,5 الدرهم الإماراتي: 166 الريال العماني: 1600 الدينار البحريني: 1550 الريال القطري: 158 الدينار الكويتي: 1900 Advertisements الدينار الأردني: 880 الجنية المصري: 37 اليورو: 710 الجنية الإسترليني: 785 ............ سعر الصرف في عدن شراء: الدولار الأمريكي: 793 الريال السعودي: 208,5 الدرهم الإماراتي: 213 بيع: الدولار الأمريكي: 798 الريال السعودي: 209,5 الدرهم الإماراتي: 215 ......... سعر الصرف في حضرموت شراء: الدولار الأمريكي:787 الريال السعودي: 207,5 الدرهم الإماراتي: 212 الريال العماني: 2030 بيع: الدولار الأمريكي: 795 الريال السعودي: 208,5 الدرهم الإماراتي: 214 الريال العماني: 2050

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