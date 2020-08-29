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الريال اليمني يواصل الانهيار.. أسعار الصرف في صنعاء وعدن وحضرموت، اليوم السبت

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اسعار الصرف

عدن - ياسمين التهامي - سعر الصرف في صنعاء

شراء:

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الدولار الأمريكي: 601,5

الريال السعودي: 158,5

الدرهم الإماراتي: 158

الريال العماني: 1420

الدينار البحريني: 1410

الريال القطري: 150

الدينار الكويتي: 1770

الدينار الأردني: 760

الجنية المصري: 30

اليورو: 660

الجنية الإسترليني: 725

 

بيع:

الدولار الأمريكي: 604

الريال السعودي: 159,5

الدرهم الإماراتي: 166

الريال العماني: 1600

الدينار البحريني: 1550

الريال القطري: 158

الدينار الكويتي: 1900

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الدينار الأردني: 880

الجنية المصري: 37

اليورو: 710

الجنية الإسترليني: 785

............

سعر الصرف في عدن

شراء:

الدولار الأمريكي: 793

الريال السعودي: 208,5

الدرهم الإماراتي: 213

بيع:

الدولار الأمريكي: 798

الريال السعودي: 209,5

الدرهم الإماراتي: 215

.........

سعر الصرف في حضرموت

شراء:

الدولار الأمريكي:787

الريال السعودي: 207,5

الدرهم الإماراتي: 212

الريال العماني: 2030

بيع:

الدولار الأمريكي: 795

الريال السعودي: 208,5

الدرهم الإماراتي: 214

الريال العماني: 2050

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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