شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الانهيار.. أسعار الصرف في صنعاء وعدن وحضرموت، اليوم السبت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سعر الصرف في صنعاء
شراء:
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الدولار الأمريكي: 601,5
الريال السعودي: 158,5
الدرهم الإماراتي: 158
الريال العماني: 1420
الدينار البحريني: 1410
الريال القطري: 150
الدينار الكويتي: 1770
الدينار الأردني: 760
الجنية المصري: 30
اليورو: 660
الجنية الإسترليني: 725
بيع:
الدولار الأمريكي: 604
الريال السعودي: 159,5
الدرهم الإماراتي: 166
الريال العماني: 1600
الدينار البحريني: 1550
الريال القطري: 158
الدينار الكويتي: 1900
الدينار الأردني: 880
الجنية المصري: 37
اليورو: 710
الجنية الإسترليني: 785
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سعر الصرف في عدن
شراء:
الدولار الأمريكي: 793
الريال السعودي: 208,5
الدرهم الإماراتي: 213
بيع:
الدولار الأمريكي: 798
الريال السعودي: 209,5
الدرهم الإماراتي: 215
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سعر الصرف في حضرموت
شراء:
الدولار الأمريكي:787
الريال السعودي: 207,5
الدرهم الإماراتي: 212
الريال العماني: 2030
بيع:
الدولار الأمريكي: 795
الريال السعودي: 208,5
الدرهم الإماراتي: 214
الريال العماني: 2050
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.