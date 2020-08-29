شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة شهيرة في قناة عربية : انتظروا تغيرات كبرى في المنطقة.. الشرعية مصيرها التلاشي والحوثيون سيعبرون اليمن وَيصلون إلى هذا المكان بشكل غير متوقع (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الاعلامية والناشطة السياسية اليمنية منى صفوان ان المنطقة مقبلة على تغييرات كبرى،في،المنطقة يكون فيها صعود للحوثي وخروج الشرعيه من المعادلة قريبا.

ودعت الاعلامية اليمنية الشرعية لتلافي التغير المفاجئ واللافت القريب في خارطة المنطقة والامساك بطرف ثوب الحل السياسي باعتبار مخرجها الوحيد.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements

وقالت منى صفوان (مقدمة برامج في قناة الميادين سابقاً) إن ‏المنطقة تتغير خارطتها بشكل لافت وان الظروف التي ادت الى صعود الحوثي بدأت تتغير لكن من وصفتهم (اصحابنا) وهو فريق الشرعية سيكون خارج المعادلة.. قريباً.

واضافت في تغريدة لها على تويتر .. بان لا حل أمامهم (الشرعية) .. الا الامساك بطرف ثوب الحل السياسي، كيفما كانت الشروط، وإلا … فمصيرهم.. سيكون النهاية التي يكتبها اشد خصومهم.

ويرى مراقبون ان انهاء ملف مارب لصالح الحوثيين قد يسرع من توالي هذه المتغيرات بحكم ارتباطها بانتهاء الشرعية تماما من احد اهم المراكز المغذية لوجودها في اليمن ككل.