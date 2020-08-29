شكرا لبحثكم عن خبر الفيفا تحرم نجوم اليمن من اللعب في الدوري اليمني! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اغلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة باب الانتقالات وطلب الكروت الدولية عبر نظام الانتقالات الالكتروني.

وكان الاتحاد اليمني لكرة القدم قد اعلن في شهر فبراير الماضي بخطاب رسمي للأندية طالب فيه : الأندية التي لديها لاعبين محترفين شاركوا في مسابقات خارجية طلب الكروت الدولية خلال فترتين وقد كانت الفترة الأولى من 1 ابريل وحتى 6 يونيو فيما كانت الفترة الثانية من 1 أغسطس وحتى 28 أغسطس.

وخلال الفترة الماضية احترف العديد من لاعبي الاندية اليمنية ومنهم من مازال محترفا واخرين عادوا الى انديتهم اليمنية منذ فترة ولكن ادارة انديتهم لم تطلب الكروت الدولية للاعبيهم مما سوف يتسبب بحرمانهم من خوض منافسات الموسم الكروي القادم الذي اعلن عنه الاتحاد اليمني في شهر اكتوبر المقبل.

موقع "يمني سبورت" بحث حول موضوع اللاعبين المحترفين واكتشف بأن عدد من لاعبي انديتنا لم تطلب ادارات انديتهم الكروت الدولية الذي اغلق بابها اليوم الجمعة.

الجدير بالذكر بأن اللاعبين الذين احترفوا مؤخرا هم :"مدير عبدربه و أحمد الحيفي و محمد بارويس و محمد المداري و عبدالواسع المطري و عمر الداحي و أحمد صادق و عماد منصور و مفيد جمال و محسن قراوي و عمار حمصان و عبدالعزيز الجماعي و علاء الصاصي و محمد بقشان و محمد فؤاد و أحمد ضبعان .. فيما ناصر محمدوه مازال محترفا في الدوري العراقي.

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