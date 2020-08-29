شكرا لبحثكم عن خبر جامعة وطنية عريقة تلغي اعترافها بفروعها المسيطر عليها من قبل الحوثي .. بيان والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - إعلان هام من جامعة العلوم والتكنولوجيا

نظراً لاستمرارية الاستيلاء على فروع الجامعة في صنعاء وإب والحديدة وتعز الحوبان - من قبل السلطات الحالية في صنعاء بصورة غير شرعية ومخالفة لكافة الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات وتشريعات التعليم العالي والبحث العلمي النافذ وغيرها من القوانين ذات العلاقة، ولذلك فإن الجامعة غير معنية بكافة إجراءات العملية التعليمية التي تتم في تلك الفروع اعتباراً من العام الجامعي الجاري 2020-2021م، وهي غير مسؤوله ولا تعترف بكافة النتائج المترتبة على تلك الإجراءات بما في ذلك الشهادات الصادرة عن تلك الفروع كون إدارة الجامعة لا زالت في سجن تلك السلطات ومن ثم لن تتمكن من الإشراف والمتابعة على سير العملية التعليمية في تلك الفروع وفقاً للمعايير والمتطلبات التعليمية والقانونية والمهنية ذات العلاقة ونظراً لما تمارسه العناصر التي استولت على الجامعة حالياً من اساليب وإجراءات ارتجالية وعشوائية وفقاً لمصالحها واجتهاداتها التي لا تستند الى معايير ولا منهجية تعليمية معتبرة بل أنها تسند مهام تعليمية واكاديمية الى عناصر غير مؤهله ولا متخصصة وهو ما يضر بصورة كبيرة بالعملية التعليمية في الجامعة، وتهدم كلما تم بناءه من قواعد وإجراءات ومعايير ولوائح وأنظمة تعليمية راقية، تم الاعتراف بها والإشادة بمهنيتها من قبل مؤسسات علمية وتعليمية إقليمية ودولية،

وبهذا الإعلان فإن الجامعة تخلي مسؤوليتها عن كافة إجراءات ونتائج العملية التعليمية التي تتم في تلك الفروع وما يترتب عليها أو يتعلق بها ابتداء من الفترة المشار إليها أعلاه وذلك أمام الطلاب وأولياء أمورهم وأمام كافة الجهات الرسمية والعلمية والتعليمية والأكاديمية في الداخل والخارج وأية جهات أخرى ذات علاقة.

والله المستعان،

صادر بتاريخ 27 أغسطس 2020م

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